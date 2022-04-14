İran ve Japonya Savunma Bakanları bölgeyi görüştü

İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Muhammad Rıza Aştiyani, video konferans yöntemiyle Japonya Savunma Bakanı Nobuo Kishi ile görüştü.

Görüşmede Tuğgeneral Aştiyani, İran-Japonya ilişkilerine değinerek, iki ülke arasındaki ilişkilerin barış ve istikrar çerçevesinde gelişmesini “olumlu ve yapıcı” olarak nitelendirdi.

İran İslam Cumhuriyeti'nin doktrinine ve savunma politikasına atıfta bulunan Tuğgeneral Aştiyani, bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak için bölge ülkeleri arasında ortak işbirliği yapılması gerektiğini vurguladı.

Tuğgeneral Aştiyani, Fars Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nın önemine dikkat çekerek, “Bu bölgede yabancı güçlerin varlığı gayrimeşrudur ve bölge güvenliğini bozmaktadır.” dedi.

Japon Savunma Bakanı da, deniz güvenliğinin sağlanmasında İran İslam Cumhuriyeti ile işbirliği yapılması gerektiğini vurguladı.