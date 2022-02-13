İran Savunma Bakanlığı'nın gelişmiş iki İHA'sı tanıtıldı

İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Muhammad Rıza Aştiyani ve silahlı kuvvetlerinin bazı yetkililerinin katıldığı bir törende dün Savunma Bakanlığı’nın gelişmiş iki yeni İHA’sı tanıtıldı.

Tuğgeneral Aştiyani, Havacılık Endüstrisi Kurumu’nun İHA alanında elde ettiği kazanımları sergisini ziyaret ederek, “Şüphesiz İHA sektörü, İran’on gücünü ve savunmasını artırmada güvenilir noktalardan biridir” dedi.

Havacılık Endüstrisi Kurumu'nun İHA alanındaki kazanımları sergisinde tanıtılan gelişmiş İHA'lar hakkında Tuğgeneral Aştiyani, “Son derece gelişmiş İHA nesillerinin üretilmesi, Savunma Bakanlığı’nın irade, azim ve inancı gösteriyor” ifadesini kullandı.