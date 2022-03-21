İran Savunma Bakanı'ndan Nevruz Bayramı mesajı

İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Muhammad Rıza Aştiyani, yayınladığı ayrı ayrı mesajlarda Nevruz Bayramını Azerbaycan, Ermenistan, Türmenistan, Pakistan, Tacikistan, Afganistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Kazakistan savunma bakanlarına tebrik etti.

Tuğgeneral Aştiyani kaleme aldığı mesajda, "Baharın gelişiyle birlikte başta bölge halkı olmak üzere tüm dünya için barış ve huzur diliyorum. Yeni yılda bölgede barış ve huzurun pekişmesini ve işbirliklerinin gelişmesini temenni ediyorum" ifadesine yer verildi.