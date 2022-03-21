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21 Mar 2022 11:47

İran Savunma Bakanı'ndan Nevruz Bayramı mesajı

İran Savunma Bakanı'ndan Nevruz Bayramı mesajı

İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Aştiyani yayınladığı ayrı ayrı mesajlarda Nevruz Bayramını Azerbaycan, Ermenistan, Türmenistan, Pakistan, Tacikistan, Afganistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Kazakistan savunma bakanlarına tebrik etti.

İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Muhammad Rıza Aştiyani, yayınladığı ayrı ayrı mesajlarda Nevruz Bayramını Azerbaycan, Ermenistan, Türmenistan, Pakistan, Tacikistan, Afganistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Kazakistan savunma bakanlarına tebrik etti.

Tuğgeneral Aştiyani kaleme aldığı mesajda, "Baharın gelişiyle birlikte başta bölge halkı olmak üzere tüm dünya için barış ve huzur diliyorum. Yeni yılda bölgede barış ve huzurun pekişmesini ve işbirliklerinin gelişmesini temenni ediyorum" ifadesine yer verildi.

News Code 1901141
https://tr.mehrnews.com/news/1901141/

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