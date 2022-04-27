İran ve Çin savunma bakanları görüştü

İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Muhammad Rıza Aştiyan bu görüşmede, İran’ın komşu ve Asya ülkeleriyle ilişkileri geliştirme politikasına değinerek, İran ve Çin arasındaki çeşitli boyutlardaki işbirliğinin önemli, stratejik ve tarihi olduğunu ve iki ülkenin uluslararası gelişmeler karşısında ortak tutum sergilediğini söyledi.

Bölgesel ve uluslararası gelişmelere dikkat çeken Tuğgeneral Aştiyani, dünyada büyüyen güvenlik krizlerinden duyduğu endişeyi dile getirerek, bu krizlerin birçoğunun Batı'nın yayılmacı politikalarından ve dünyadaki güvenlik boşlukların kötüye kullanılmasından kaynaklandığını vurguladı.

Tuğgeneral Aştiyani, “Ortak güvenlik sorunlarını ve tehditlerini, dünyadaki tek taraflılık sürecine karşı çıkan bağımsız ülkeler arasındaki işbirliği gölgesinde başa çıkılabilir” dedi.

Sulta düzeni ve ABD'nin düşman projesine ve dünyanın farklı yerlerinde varlığını sürdürme bahanelerine atıfta bulunan Tuğgeneral Aştiyani, “Tarihsel deneyim, ABD’nin askeri varlığı bulunduğu hiçbir yerde güvenlik ve istikrar sağlanmadığını tam tersine güvensizlik, istikrarsızlık, anlaşmazlık, savaş, yıkım ve yerinden edilme meydana geldiğini kanıtlamıştır” ifadesini kullandı.

İran Savunma Bakanı bu doğrultuda Batı’nın dünyadaki insani krizler karşısındaki çifte standatlarını eleştirdi.

İran’ın terörizmle mücadele ve bölgede güvenlik sağlma konusundaki yapıcı rolüne değinen Tuğgeneral Aştiyani, Şehit General Süleymani’nin bu yöndeki hizmetlerini hatırlatarak, “İran’ın bölgedeki terörizmle mücadeledeki eylemleri olmasaydı, bu kötü olayın dünyanın diğer bölgelerine de yayılmasına tanık olabilirdik” ifadelerinde bulundu.

Tuğgeneral Aştiyani ayrıca İran’ın Fars Körfezi’ndeki stratejik politikasına atıfta bulunarak, Bölge ülkeleri arasında güvenlik görüşmeleri yapılması gerektiğini vurguladı.

Çin Halk Cumhuriyeti Savunma Bakanı General Wei Fenghe de bu görüşmede, İran ve Çin’in tarihsel ilişkilere sahip olduğunu belirterek, iki ülke arasındaki stratejik savunma işbirliği düzeyini arttırmak amacıyla İran’ı ziyaret ettiğini söyledi.

Dünyadaki birçok savaşın ve güvensizliğin ABD’nin sultacı ve tek taraflı eylemlerinden kaynaklandığını belirten General Wei Fenghe, “İran ve Çin silahlı kuvvetleri bu eylemlerin etkisiz hale getirilmesinde ve terörizmle mücadelede önemli bir rol oynayacaktır” dedi.

Çin Savunma Bakanı ayrıca İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Aştiyani’yi Çin’i ziyaret etmeye davet etti.