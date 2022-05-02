Ermenistan Dışişleri Bakanı, ABD'li mevkidaşı ile bir araya gelecek

2-6 Mayıs tarihlerinde Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan çalışma ziyareti için Ermenistan-ABD stratejik diyaloğu oturumuna katılmak üzere ABD'yi ziyaret edecek.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Washington'da Ararat Mirzoyan, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, USAID Müdürü Samantha Power, ABD Başkanı Özel Yardımcısı Amanda Slot ve diğer ortakları ile de görüşecek.

ABD Kongresi'nin üst düzey temsilcileriyle görüşmeler yapılacak.

Ziyareti çerçevesinde Ermenistan Dışişleri Bakanı Atlantik Konseyi isimli düşünce kuruluşunda bir konuşma yapacak.