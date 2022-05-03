ABD ve Ermenistan arasında nükleer işbirliği anlaşması

Blinken ve Mirzoyan, iki ülke arasında Stratejik Sivil Nükleer İşbirliğine ilişkin Mutabakat Zaptı’nı (MOU) imzaladı. ABD Dışişleri Bakanı Blinken yaptığı açıklamada, "Bu toplantıların büyük bir amacı, ABD ve Ermenistan arasında işbirliğini ve işbirliği alanlarını sürdürmek için ilişkilerimizi derinleştirmeye ve güçlendirmeye devam edebileceğimiz stratejik diyaloğu yeniden başlatmaktır. Şimdi bunu yapabildiğimiz için çok mutluyuz" dedi.

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ise yaptığı konuşmada, "Bu yıl, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 30. yıl dönümünü kutluyoruz. Bu oturumda, demokratik reformlarımıza, adalet reformlarımıza, bankacılık ve savunma alanlarındaki işbirliğini derinleştirmenin yollarına bakmaya, yolsuzlukla mücadelenin önlenmesine ve daha birçok alana odaklanıyoruz" diye konuştu.

Mirzoyan, "ABD'nin reformlarımızı destekleme çabalarını ve Ermenistan enerji sektörünü geliştirme desteğini takdir ediyoruz. Burada Sivil Nükleer İşbirliğimize yönelik mutabakat zaptını imzalamaktan gurur duyuyorum" ifadesini kullandı.

Kaynak: İHA