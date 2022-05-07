Rusya: ABD ve Avrupa'dan gönderilen silah ve askeri teçhizat imha edildi

Ukrayna'daki özel askeri harekatta yaşanan son gelişmeleri aktaran Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus hava güçlerinin Harkov Bölgesi'ndeki hedeflere ateş açtığını belirterek "Harkov Bölgesi'nde Bogoduhov tren garının bulunduğu bölgede ABD ve Avrupa ülkelerinden gelen büyük miktarda silah ve askeri teçhizat imha edildi" dedi.

Konaşenkov, Rus hava güçlerinin Odessa Bölgesi'nde Ukrayna ordusuna ait 3 mühimmat ve yakıt deposunu, 2 komuta merkezini ve 5 askeri personel ve teçhizat konuşlanma noktasını imha ettiğini söyledi.

Rus yetkili, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Bahmut yerleşimindeki bir mühimmat deposunun da Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri tarafından yüksek hassasiyetli füzelerle yok edildiğinin altını çizdi.

Topçu ve füze birliklerinin gece boyunca 44 komuta merkezini, 196 müstahkem mevkiyi, 13 İHA'yı imha ettiğini bildiren Konaşenkov, yapılan atışlar sonucunda yaklaşık 280 aşırı milliyetçi militanın öldürüldüğünü belirtti.

Kaynak: Sputnik