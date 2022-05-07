  1. Dünya
  2. Amerika
7 May 2022 08:58

ABD'den Ukrayna'ya 150 milyon dolarlık yeni savunma yardımı

ABD'den Ukrayna'ya 150 milyon dolarlık yeni savunma yardımı

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya 150 milyon dolar tutarında yeni savunma yardımı yapacaklarını açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya 150 milyon dolar tutarında yeni savunma yardımı yapacaklarını açıkladı.

Biden, yaptığı yazılı açıklamada, savaşın sürdüğü Ukrayna'ya savunma yardımlarına devam ettiklerini vurguladı.

150 milyon dolar tutarındaki yeni savunma desteğiyle Rusya'ya karşı mücadele eden Ukrayna'ya desteklerini açıkça ortaya koyduklarını belirten Biden, yeni pakette top mühimmatları, radar sistemleri ve benzeri ekipmanların yer alacağını bildirdi.

Biden ayrıca 33 milyar dolarlık Ukrayna savunma paketinin de Kongre'den bir an önce geçmesinin Kiev'e sağlanacak desteklerin geç kalmaması bakımından önemli olduğuna işaret etti.

Kaynak: T24

News Code 1901973
https://tr.mehrnews.com/news/1901973/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 6 + 8 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler