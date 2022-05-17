İran İHA'sı "Ababil 2" Tacikistan'da üretilecek

Fabrikanın açılış töreni İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri ve Tacikistan Savunma Bakanı Orgeneral Sherali Mirzo’un katılımıyla gerçekleşti.

Burada açıklamada bulunan Tümgeneral Bakıri, Tacikistan'da İHA fabrikasının açılmasını iki ülke arasındaki askeri işbirliğinde bir dönüm noktası olarak nitelendirdi.

Tümgeneral Bakıri, "İnşallah gelecekte İran ve Tacikistan arasında askeri işbirliğinin daha da armasına tanık oluruz.” dedi.

İran İslam Cumhuriyeti, insansız hava araçlarını en başarılı kullanan ülkeler arasında yer alıyor.