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17 May 2022 13:08

İran İHA'sı "Ababil 2" Tacikistan'da üretilecek

İran İHA'sı "Ababil 2" Tacikistan'da üretilecek

Tacikistan’ın başkenti Duşanbe’de İran İHA'sı üretim fabrikası açıldı. İki ülke arasında savunma ve askeri işbirliğini güçlendirmek amacıyla açılan fabirkada İran yapımı Ababil 2 İHA’sı ütetilecek.

Fabrikanın açılış töreni İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri ve Tacikistan Savunma Bakanı Orgeneral Sherali Mirzo’un katılımıyla gerçekleşti.

Burada açıklamada bulunan Tümgeneral Bakıri, Tacikistan'da İHA fabrikasının açılmasını iki ülke arasındaki askeri işbirliğinde bir dönüm noktası olarak nitelendirdi.

Tümgeneral Bakıri, "İnşallah gelecekte İran ve Tacikistan arasında askeri işbirliğinin daha da armasına tanık oluruz.” dedi.

İran İslam Cumhuriyeti, insansız hava araçlarını en başarılı kullanan ülkeler arasında yer alıyor.

News Code 1902240
https://tr.mehrnews.com/news/1902240/

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