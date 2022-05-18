İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile yaptığı görüşmede, "İran ve Tacikistan'ın bölgedeki konumu stratejiktir" dedi.

Tümgeneral Muhammed Bakıri, "İki ülkenin silahlı kuvvetleri askeri ve bölgesel işbirliğini geliştirerek Afganistan'da güvenlik ve barışın tesis edilmesine yardımcı olur" ifadesini kullandı.

Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman da bu görüşmede, "Ortak dil ve tarihsel kökler, iki ülke arasındaki savunma, askeri, kültürel, siyasi ve ekonomik ilişkilerin daha da gelişmesi için koşul sağlamıştır" dedi.

İmamali Rahman, ülkesinin silahlı kuvvetlerinin İran silahlı kuvvetleriyle her türlü ikili savunma ve askeri işbirliğini memnuniyetler karşıladığını söyledi.