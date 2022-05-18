  1. Siyaset
18 May 2022 08:55

İran ve Tacikistan'ın bölgedeki konumu stratejiktir

İran ve Tacikistan'ın bölgedeki konumu stratejiktir

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile yaptığı görüşmede, İran ve Tacikistan'ın bölgedeki konumu stratejik olduğunu söyledi.

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile yaptığı görüşmede, "İran ve Tacikistan'ın bölgedeki konumu stratejiktir" dedi.

Tümgeneral Muhammed Bakıri, "İki ülkenin silahlı kuvvetleri askeri ve bölgesel işbirliğini geliştirerek Afganistan'da güvenlik ve barışın tesis edilmesine yardımcı olur" ifadesini kullandı.

Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman da bu görüşmede, "Ortak dil ve tarihsel kökler, iki ülke arasındaki savunma, askeri, kültürel, siyasi ve ekonomik ilişkilerin daha da gelişmesi için koşul sağlamıştır" dedi.

İmamali Rahman, ülkesinin silahlı kuvvetlerinin İran silahlı kuvvetleriyle her türlü ikili savunma ve askeri işbirliğini memnuniyetler karşıladığını söyledi.

News Code 1902252
https://tr.mehrnews.com/news/1902252/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 2 + 6 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler