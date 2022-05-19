İran'ın hafif nakliye uçağı "Simurg" tanıtıldı

İran Savunma Bakanlığı tarafından geliştirilen hafif nakliye uçağı Simurg, Savunma Bakanı Tuğgeneral Muhammad Rıza Aştiyani'nin katıldığı törenle tanıtıldı.

İsfahan kentinde düzenlenen törende konuşma yapan Tuğgeneral Aştiyani, "İran'da, vatanımızın coğrafi konumu itibariyle her zaman sel, yangın ve deprem gibi çeşitli doğal afetler yaşanıyor. Bu nedenle kurtarma helikopteri filosuna hafif nakliye uçaklarının eklenmesi vatandaşlara ve devlet kurumlarına hizmet sağlayabilir." dedi.

Tuğgeneral Aştiyani, "Simurg nakliye uçağının uçuş testleri Savunma Bakanlığı'nın havacılık uzmanları tarafından yapılmaktadır." ifadesini kullandı.

İran Savunma Bakanı, "İnşallah Simurg Üretim Tesisi'nin açılmasıyla birlikte ülkenin havacılık sektörünün kapasitesinin arttığına tanık oluruz." diye konuştu.