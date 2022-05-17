İran ve Tacikistan ortak askeri tatbikat yapacak

Tacikistan Savunma Bakanı Orgeneral Sherali Mirzo, resmi davetlisi olarak Duşanbe’de bulunan İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri’yi dün Savunma Bakanlığında askeri törenle karşıladı.

Tören sonrası iki taraf arasında yapılan görüşmede, Orta Asya bölgesi'nde ikili işbirliğini ve terörle mücadeleyi geliştirme ve genişletme yollarının incelendiği Afganistan merkezli bölgesel işbirliği ele alındı.

Tümgeneral Muhammed Bakıri, iki ülke arasındaki askeri işbriliğine değinerek, “Terörle mücadelede ikili ve bölgesel işbirliğinin geliştirilmesiyle birlikte askeri eğitim ve işbirliğinin genişletilmesi iki ülkenin silahlı kuvvetleri için bir öncelik olmalıdır.” dedi.

Tacik Savunma Bakanı da, İran Silahlı Kuvvetleri'nin iki ülkenin işbirliğiyle yürütülen terör, organize suç ve narkotikle mücadele çalışmalarını memnuniyetle karşılayarak, ortak askeri tatbikat düzenleme ile askeri teçhizat geliştirmenin iki tarafın öncelikleri arasında yer aldığını bildirdi.