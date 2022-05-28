  1. İran
28 May 2022 14:35

Tümgeneral Bakıri, ordunun gizli İHA üssünü ziyaret etti

Tümgeneral Bakıri, ordunun gizli İHA üssünü ziyaret etti

İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, ordunun yüzlerce metre derinlikte bulunan gizli İnsansız Hava Aracı (İHA) üslerinden birini ziyaret etti.

Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, İran Ordusu'na ait gizli İnsansız Hava Aracı (İHA) üslerinden birini ziyaret etti.

Tümgeneral Bakıri, ordunun gizli İHA üssünü ziyaret etti

Tümgeneral Muhammed Bakıri bu ziyaret sırasında ordunun stratejik gücü, uzun menzilli taarruzi İHA'lar hakkında uzmanlardan bilgi aldı.

Tümgeneral Bakıri, ordunun gizli İHA üssünü ziyaret etti

Tümgeneral Muhammed Bakıri'ye İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Seyyid Abdurrahim Musevi eşlik etti.

Tümgeneral Bakıri burada yaptığı açıklamda, "Tehdidi asla hafife almıyoruz. Gözlerimiz açık ve sürekli teyakkuz halindeyiz" dedi.

News Code 1902510
https://tr.mehrnews.com/news/1902510/

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