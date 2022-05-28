Tümgeneral Bakıri, ordunun gizli İHA üssünü ziyaret etti

Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, İran Ordusu'na ait gizli İnsansız Hava Aracı (İHA) üslerinden birini ziyaret etti.

Tümgeneral Muhammed Bakıri bu ziyaret sırasında ordunun stratejik gücü, uzun menzilli taarruzi İHA'lar hakkında uzmanlardan bilgi aldı.

Tümgeneral Muhammed Bakıri'ye İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Seyyid Abdurrahim Musevi eşlik etti.

Tümgeneral Bakıri burada yaptığı açıklamda, "Tehdidi asla hafife almıyoruz. Gözlerimiz açık ve sürekli teyakkuz halindeyiz" dedi.