Devrim Muhafızları Komutanı'ndan Şehit Hodayi ailesine ziyaret

Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, uğradığı terör saldırısı sonucu şehit düşen kutsal türbe savunucusu Albay Sayyad Hodayi'nin ailesini evinde ziyaret ederek taziyede bulundu.

Taziye ziyaretinde bulunan Tümgeneral Selami, Albay Hodayi cinayetine tepki göstererek, değerli şehidin intikamını alacaklarını belirtti.

Daha önce Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi de, "Bu büyük şehidin dökülen kanının intikamının alınacağından hiç şüphem yok." demişti.

Albay Hodayi suikastı

Albay Hasan Sayyad Hodayi, 22 Mayıs'ta Tahran'da uğradığı suikast sonucu şehit edildi.

Konuya ilişkin Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, "Albay Hodayi, Tahran'daki Mücahidin-i İslam Caddesi'nde evinin yakınlarında terör saldırısına uğradı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada Albay Hodayi'nin, aracına motosikletli iki teröristin açtığı ateş sonucu şehit olduğu belirtildi.