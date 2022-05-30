Cannes Film Festivali’ne İran’dan kınama

Fransa'nın güneyinde bulunan Cannes kentinde bu yıl 75'incisi düzenlenen Cannes Film Festivali 29 Mayıs’ta düzenlenen törenle sona erdi.

Cannes Film Festivali’nde İslam karşıtı “Holy Spider” adlı filme ödül verilmesi İran’ın büyük tepkisini çekti.

İran Sinema Kurumu’ndan yapılan yazılı açıklamada, festivalde İslam ve İran karşıtı filmin gösterime sunulması şiddetle kınandı.

“Holy Spider” filminde yer alan kadın aktöre ödül verilmesini de kınayan İran Sinema Kurumu’un açıklamasında, sözde filmin içeriğinin sahte olduğu, tek taraflı ve siyasi amaçlarla ödüle layık görüldüğü vurgulandı.

Açıklamada, “Bu film, milyonlarca Müslümanın özellikle Şiilerin inanç ve değerlerine hakaret etmiştir.” denildi.

"Holy Spider” filmi, sosyal medyada tepkilere neden olmuştu.