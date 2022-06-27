İran yapımı film İstanbul'da gösterime girecek

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteğiyle 1 Temmuz -7 Temmuz tarihleri arasında yapılacak film haftasında, Japonya’dan Arjantin’e, Filistin’den Kamerun’a 14 farklı ülkeden seçilen 17 film; Beyoğlu 1948 Atlas Sineması, Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi ile Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezinde ücretsiz olarak gösterilecek.

Filmeler arasında İran sinemasını temsil eden "İran Yetimhanesi" filmi de yer alıyor.

Filmde İngilizlerin İran’ı işgalinden sonraki İran’ın durumunu Mırza Küçük Han’ın kızının gözünden işgal sonrası bir yetimhanede yaşanan sıkıntıları anlatıyor. Filmin yöntmenliği Abolqasem Talebi tarafından yapılmıştır.