İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan Hindistan'a tepki

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Hindistan'da iktidardaki Halk Partisi (BJP) yetkililerinin Peygamberimize hakaret içerikli ifadeler kullanmasını kınadı.

İslam İşbilirği Teşkilatı'ndan yapılan yazılı açıklamada, BJP Sözcüsü Nupur Sharma ve Yeni Delhi Medya Başkanı Naveen Kumar Jindal'ın hakaret içeren ifadelerine tepki gösterildi.

Açıklamada, "Bu yapılanlar, Hindistan'da İslam'a karşı nefretin ve aşağılamanın artış göstermesinin yanı sıra Müslümanlara yönelik sistematik ayrım ve baskının bir sonucudur" denildi.

"Hindistan'ın bazı bölgelerindeki eğitim kurumlarında başörtüsü takılmasının yasaklandığı ve Müslümanlara ait binaların yıkıldığı" hatırlatılan açıklamada, bu uygulamaların şiddeti körüklediği aktarıldı.

İslam İşbirliği Teşkilatı, "Hindistan makamlarını, bu olaya ve Hazreti Peygamber'e yönelik her türlü hakarete kararlı bir biçimde karşı koymaya, Müslümanlara karşı nefret şiddet ve nefret suçlarını işleyenlerin yanı sıra bunları azmettirenleri adalete teslim etmeye çağırıyoruz" açıklamasını yaptı.

Kaynak: Milli Gazete