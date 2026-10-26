Tahran'daki dörtlü zirve sonrası ortak açıklama: Diyaloğu sürdürme konusunda mutabakata varıldı

İran, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan, bugün Tahran'da gerçekleştirilen toplantıda, bölgede barış ve güvenliğin sağlanması amacıyla işbirliğini güçlendirmek üzere diyalogu sürdürme konusunda anlaşmaya vardılar.

Ortak bildiride şu ifadelere yer verildi:

“Bölgesel nitelikteki dört ülkenin ilk toplantısı, 26 Ekim 2026 tarihinde Tahran'da gerçekleştirilmiştir.

Toplantiya, İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Sayın Muhsin Rızayi ev sahipliği yapmıştır.

Toplantıya, Suudi Arabistan Savunma Bakanı Prens Halid bin Selman, Pakistan Silahlı Kuvvetleri Komutanı Sayın Asım Münir ve Türkiye İstihbarat Teşkilatı Başkanı Sayın İbrahim Kalın katılım sağlamıştır.

Katılımcılar, bölgede barış ve güvenliğin tesisi başta olmak üzere, dört ülke arasındaki işbirliğini güçlendirmek amacıyla diyalog süreçlerinin sürdürülmesi hususunda mutabakata varmışlardır.”