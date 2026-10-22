İran'ın savunma gücü, füze ve insansız hava aracı (İHA) kabiliyeti ile direniş kapasitesi, Washington'un önüne aşılması kolay olmayan denklemler çıkardı. Bu açıdan bakıldığında, ABD’nin yenilgisi; stratejik hedeflerine ulaşamamasında ve kendi iradesini İran'a dayatamamasında aranmalıdır.

Seçkin uluslararası ilişkiler kuramcısı John Mearsheimer'ın açıklamaları da bu açıdan büyük önem taşımaktadır. Mearsheimer, inisiyatifin İran'ın elinde olduğunu ve İsrail ile ABD'nin bölgesel müttefiklerinin hava savunma sistemlerinin Tahran'ın füze ve İHA kabiliyetini tam olarak etkisiz hale getiremeyeceğini vurgulamaktadır. Bu değerlendirme, İran'ın savunma gücünün Washington ve Tel Aviv'in güvenlik hesaplarında hâlâ belirleyici bir değişken olduğunu göstermektedir.

İran; denklemlerden dışlanamayacak bir güç

İran ile savaştaki en önemli gerçeklerden biri, bu ülkenin karşılık verme kapasitesinin sürmesidir. İran'ın füze ve insansız hava aracı (İHA) kabiliyeti, coğrafi konumu ve savunma kapasiteleri, ABD'nin askeri planlaması önünde bir dizi kısıtlama yaratmaktadır. Washington, İran'a yönelik her türlü eylem için bunun bölge genelindeki muhtemel sonuçlarını hesaplamak zorundadır; askerlerin ve askeri tesislerin güvenliğinden müttefiklerin durumuna ve çatışmanın sürdürülmesinin maliyetine kadar.

Bu durum, İran'ın yalnızca askeri bir hedef olmadığını, aksine bölgesel denklemleri etkileme kapasitesine sahip bir aktör olduğunu göstermektedir. Bu gerçeği göz ardı eden her türlü strateji, hesap hatası riskiyle karşı karşıya kalacaktır. Amerika geniş askeri ve teknolojik kaynaklara sahip olabilir, ancak bu kapasiteler kendi başına siyasi hedeflere ulaşılmasını garanti etmemektedir.

Washington'ın hesap hatası

Amerika'nın İran'la savaşı değerlendirirken dikkate alınması gereken en önemli unsurlardan biri, ülkenin iç kapasitelerinin ve stratejik özelliklerinin yanlış anlaşılmasıdır. İran'ı yalnızca askeri teçhizat veya ekonomik baskılar temelinde değerlendiren hesaplamalar, bu ülkenin gücünü etkileyen faktörler bütününü kavramaktan uzaktır.

İran; savunma kapasitelerine, insan gücüne, stratejik altyapıya ve coğrafi konuma sahiptir; bu unsurlar bir arada karşı tarafın hesaplamalarını etkilemektedir. Ayrıca kriz durumlarındaki iç uyum ve ulusal birlik, kriz yönetimi kapasitesinin güçlendirilmesine ve savunma faaliyetlerinin sürdürülmesine katkı sağlamaktadır. Bu bileşenlerin göz ardı edilmesi, çatışmanın maliyetleri ve sonuçları konusunda yanlış tahminlerde bulunma olasılığını artırmaktadır.

Bu açıdan bakıldığında, Amerikan stratejisinin başarısızlığı; askeri baskıyı istenen siyasi sonuca dönüştürmedeki yetersizliğin bir sonucu olarak görülmelidir. Karşı taraf karşılık verme kapasitesini korumaya devam ettiği ve dayatılan talepleri kabul etmeye yanaşmadığı sürece, baskı stratejisi ciddi kısıtlamalarla karşı karşıya kalmaktadır.

Ulusal birlik ve savunma gücü; İran'ın otoritesinin dayanağı

İran'ın gücü yalnızca silah kapasitesiyle sınırlı değildir. Kritik altyapıyı koruma, kriz koşullarını yönetme ve ülkenin farklı kesimleri arasındaki koordinasyon da ulusal gücün şekillenmesinde rol oynamaktadır. Dış çatışma koşullarında iç uyum, baskıların etkisini azaltmak ve bağımsız karar alma kapasitesini korumak için önemli bir faktöre dönüşebilir.

Bu nedenle İran'ın gücüne yönelik her türlü değerlendirme; askeri, siyasi, ekonomik ve toplumsal faktörleri bir arada ele almalıdır. Savunma kapasitelerini koruyabilen, dış baskının maliyetlerini yönetebilen ve bağımsız karar alma iradesini savunan bir ülke, karşı tarafın stratejik hesaplamalarında belirleyici bir konuma sahip olacaktır.

Bu husus, ABD için de net bir mesaj içermektedir: İran'a yönelik her türlü yeni askeri eylem, bir dizi risk ve bölgesel sonuçla birlikte gelecektir. İran'ın savunma gücü ve karşılık verme kapasitesi, böyle bir kararın maliyetini Washington'un hesaplamalarının temel değişkenlerinden biri haline getirmektedir.

ABD’nin yenilgisinin bölgenin geleceğine yönelik sonuçları

İran ile çatışma, Amerika için yalnızca askeri bir mesele değil; aynı zamanda Washington'un stratejik itibarı, müttefiklerinin güvenliği ve bölgesel düzenlemelerin geleceği ile bağlantılıdır. İlan edilen hedeflere ulaşılamaması, ABD'nin bölgesel krizleri yönetme kapasitesine ilişkin müttefiklerinin ve rakiplerinin değerlendirmelerini etkileyebilir.

Buna karşın, İran'ın savunma kapasitelerini koruması ve ülkenin bölgenin güvenlik denklemlerindeki rolünü sürdürmesi, Tahran'ın Batı Asya'nın temel aktörlerinden biri olarak konumunu pekiştirmektedir. Bu durum, ABD'nin nüfuzunun sonu anlamına gelmemekle birlikte, Washington'un İran'ın gücünü ve iradesini hesaba katmadan bölgede istediği güvenlik düzenini kuramayacağını göstermektedir.

Sonuç olarak, çatışmanın verdiği mesaj nettir: İran, askeri baskı ve tek taraflı hesaplamalarla siyasi iradesinin kolayca değiştirilebileceği bir ülke değildir. ABD’nin hedeflerine ulaşma stratejisinin başarısızlığı, Washington'un İran karşısındaki güç sınırlılıklarını ve Tahran'ın gelecekteki bölgesel denklemlerdeki önemini ortaya koymaktadır. İran'ın savunma gücü, karşılık verme kapasitesi ve ulusal birliği, her türlü yeni askeri eyleme karşı en önemli caydırıcı unsurlar olmaya devam edecektir.