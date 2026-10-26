İran rotası dışındaki gemiler güvende olmayacak

İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Abdullahi, Umman Denizi kıyılarına gerçekleştirdiği ziyaret sırasında önemli açıklamalarda bulundu.

ABD yönetiminin Hürmüz Boğazı'nın açık ve serbest olduğu yönündeki iddialarına yanıt veren Tümgeneral Abdullahi, bu stratejik su yolunun tamamen kapalı olduğunu ve Devrim Muhafızları Donanması'nın güçlü kontrolü ve denetimi altında yönetildiğini söyledi.

Tümgeneral Abdullahi, “Bölgedeki tüm düşman hareketlerini yakından takip eden İran Silahlı Kuvvetleri, kuralları ihlal eden gemilerin geçişine kesinlikle izin vermemektedirler” dedi.

Devrim Muhafızları ve Ordu deniz kuvvetleri komutanlarının da katıldığı incelemeler sırasında konuşan Genelkurmay Başkanı, Fars Körfezi bölgesi ve adaları, Umman Denizi ve kıyıları ile Hürmüz Boğazı'nın doğusu ve batısının, ülkenin güçlü silahlı kuvvetlerinin yüksek kabiliyetiyle tam kontrol altında olduğunu vurguladı.

İranlı General, Hürmüz Boğazı'nın kapalı olmasının yanı sıra, hiçbir geminin İran'ın düzenlemeleri dışında bu stratejik su yolundan geçmesine izin verilmeyeceğini belirtti.

Tümgeneral Abdullahi şu uyarılarda bulundu: "Belirlenen rotanın ve İran'ın kurallarının dışında herhangi bir nedenle hareket etmek isteyen her türlü kural ihlali yapan geminin güvenliği tehlikeye girecek ve ciddi zarar görecektir”

