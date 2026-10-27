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27 Eki 2026 09:13

İsrail’de 26. Knesset Seçimleri Başladı

İsrail’de 26. Knesset Seçimleri Başladı

İşgal altındaki topraklarda 26. Knesset’i belirlemek üzere oy verme işlemi başladı. Seçimlerde 7,3 milyondan fazla seçmen oy kullanabilecek; 38 liste, parlamentodaki 120 sandalye için yarışıyor.

İşgal altındaki topraklarda 26. Knesset’i belirlemek üzere oy verme işlemi başladı. Seçimlerde 7,3 milyondan fazla seçmen oy kullanabilecek; 38 liste, parlamentodaki 120 sandalye için yarışıyor.

Seçmenlerin yaklaşık yüzde 18’ini Arapça konuşan Filistinliler ve diğer gruplar oluşturuyor. Ancak Siyonist vatandaşlığı bulunmayan milyonlarca Filistinli seçimlerde oy kullanamıyor.

İlk sandık çıkış tahminlerinin salı günü saat 22.00’de açıklanması, kesin sonuçların ise en geç 4 Kasım 2026’da duyurulması bekleniyor.

News ID 1939396
Azar MAHDAVAN

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