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26 Eki 2026 16:57

Tahran'da dörtlü zirve başladı

Tahran'da dörtlü zirve başladı

İran, Pakistan, Türkiye ve Suudi Arabistan’ın katılımıyla gerçekleştirilen dörtlü zirve başkent Tahran’da başladı.

Söz konusu zirve Pakistan’ın teklifi ile İran İslam Cumhuriyeti’nin desteği ve işbirliği sayesinde düzenlendi.

İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Tümgeneral Muhsin Rızayi’nin ev sahipliğini yaptığı zirvede Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir, Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman ve Türkiye Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın yer alıyor.

Toplantıda bölgesel güvenlik, askeri saldırıların yansımaları, saldırganlığın devam etmesi ile Filistin ve Lübnan’ın mazlum halkına yardımların ulaştırılması gibi konuların ele alınacağı belirtildi.

News ID 1939385

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