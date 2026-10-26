Ayetullah Hamaney'den genç elitler ve sporcular için önemli mesaj

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Mücteba Hamaney’in mesajı bilim ve spor alanında madalya kazananları onurlandırma töreninde Hüccetülislam Hacı Ali Ekberi tarafından okundu.

Ayetullah Hamaney, “Öncelikle astronomi ve astrofizik, matematik, yer bilimleri, coğrafya, fizik, kimya, biyoloji, bilgisayar ve yapay zeka, sosyal bilimler olimpiyatlarındaki çok sayıda ödül ve bilimsel başarı ile son dönemde çeşitli spor dallarında elde eldilen başarıları, tüm aziz milletimize ve her bir başarı kazanan gencimize tebrik ediyorum” dedi.

İslam Devrimi Lideri, genç ve yetenekli bireylerin ülkedeki umut, kalkınma ve dinamizmin artmasındaki benzersiz rolüne dikkat çekti.

Ayetullah Hamaneyi, "Bilim güçtür” stratejisi çerçevesinde ülkenin ilerlemesinin derin ve ivmeli bir bilimsel şahlanışa ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Güçlü İran’ın bilimsel ve teknolojik yetkinlik üzerine kurulu oluduğunu kaydeden Devrim Lideri, “Bu eksen, İran'ın yeni küresel denklemlerdeki ve yeni dünya düzenindeki rolünün en önemli bileşenlerinden biridir. Dolayısıyla ülkenin daha da güçlenmesinin anahtarı, elitlerin ülkenin bilimsel meselelerinde sınırları aşması ve çözüm üretmesidir. Ülke düşmanlarının bilim insanları ve elitlere yönelik alçak cinayetleri, elitlerin ülkenin gücündeki etkin rolünü açıkça göstermektedir.” ifadelerini kullandı.

Ayetullah Hamaney, yetkililerin bu bilimsel sıçrama için gerekli altyapıları hazırlaması ve elitlerin bireysel ile kolektif potansiyellerinden azami düzeyde yararlanması gerektiğinin altını çizdi.