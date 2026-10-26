Rusya’dan Avrupa ülkelerine İran suçlaması

Rusya’nın uluslararası kuruluşlardaki temsilcisi Mihail Ulyanov, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi’nin açıklamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ulyanov, İranlı yetkililerin son derece nazik davrandıklarını vurguladı.

Ulyanov, Fransa, Almanya ve İngiltere’den oluşan E3 grubundaki üç Avrupa ülkesinin Mart 2022’den bu yana Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulu’nda gerilimi sürekli tırmandırmaya çalıştığını belirtti. Bu ülkelerin, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına zemin hazırladığını ifade etti.

Rus diplomat, Tahran yönetiminin yaşanan gelişmelere sakinlik ve diplomasiyle karşılık verdiğini ifade etti.

Öte yandan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, daha önce yaptığı açıklamada, Almanya ve Avrupalı ortaklarının ABD ile İsrail’in İran’a yönelik askeri saldırıları karşısındaki çelişkili ve sorumsuz tutumlarına tepki göstermişti.