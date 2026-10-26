Pezeşkiyan’dan Lula da Silva’ya tebrik mesajı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Brezilya Devlet Başkanlığı seçimlerini kazanan Luiz Inácio Lula da Silva’ya gönderdiği mesajda, iki ülke arasındaki ilişkilerin yeni dönemde daha da geliştirilmesini temenni etti.

Pezeşkiyan mesajında, “Yeni cumhurbaşkanlığı döneminde İran ile Brezilya arasındaki dostane ilişkilerin daha da gelişmesini ve iki ülkenin ortak ilgi alanlarındaki iş birliğinin, iki halkın karşılıklı çıkarları, çok taraflılığın güçlendirilmesi, uluslararası kalkınma ve barış doğrultusunda ilerletilmesini umuyorum.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ayrıca, Lula da Silva’ya üstlendiği önemli görevde başarılar dilerken, Brezilya halkına da refah, esenlik ve başarı temennisinde bulundu.