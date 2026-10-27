Pezeşkiyan, Moskova’da Katar Emiri ve Putin ile görüşecek

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, bugün Moskova’da düzenlenen Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu’nun (GECF) 8. Liderler Zirvesi kapsamında Katar Emiri ile görüşecek.

Zirvede konuşma da yapacak olan Pezeşkiyan’ın gündeminde, küresel doğal gaz piyasasındaki gelişmeler, üye ülkeler arasındaki görüş alışverişi ve enerji alanındaki iş birliğinin güçlendirilmesi yer alıyor.

Pezeşkiyan’ın ziyaret programında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme de bulunuyor. Kremlin Sarayı’nda yapılması planlanan görüşmede, Tahran-Moskova arasındaki ikili ilişkiler ve iki ülke arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik yollar ele alınacak.

İran Cumhurbaşkanı, zirveye katılmak ve diplomatik temaslarda bulunmak üzere pazartesi günü Petrol Bakanlığına vekâlet eden yetkiliyle birlikte Rusya’nın başkenti Moskova’ya hareket etmişti.

Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu’nun 12 kurucu üyesi arasında Rusya, İran, Venezuela, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Bolivya, Mısır, Ekvator Ginesi, Libya, Nijerya ile Trinidad ve Tobago bulunuyor.