Diyarbakır'da çok sayıda gazeteci gözaltına alındı

Diyarbakır'da bu sabah gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda gazeteci gözaltına alındı.

Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG) Eşbaşkanı Serdar Altan'ın da aralarında olduğu çok sayıda gazeteci gözaltına alındı.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre; sabah erken saatlerde gazetecilerin evlerine polis baskınları yapıldı. Gazeteciler Aziz Oruç, Ömer Çelik, Suat Doğuhan, Ramazan Geciken, Berivan Karatoprak, Esmer Tunç, Mehmet Şahin ve Ömer Tur gözaltına alındı. Gözaltı sayısının artabileceği belirtiliyor.