Azerbaycan Savunma Bakanı 'Efes Tatbikatı' için Türkiye'de

Azerbaycan medyasına göre; Savunma Bakanı Zakir Hasanov, EFES-2022 Tatbikatı'nı izlemek üzere Türkiye'ye gitti.

Bakan Hasanov ayrıca, Türkiye Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından düzenlenen bir sergiyi de ziyaret edecek.

Doğanbey Tatbikat Bölgesi'nde 20 Mayıs-9 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen tatbikata 13'ü fiili birlikle olmak üzere 37 ülkeden binden fazla müttefik personel ve toplam 10 binden fazla personel katılıyor.

EFES-2022 Tatbikatı Savunma Sanayi Sergisi, 9 Haziran'a kadar açık kalacak.