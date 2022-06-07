  1. Azerbaycan
7 Haz 2022 11:38

Azerbaycan Savunma Bakanı 'Efes Tatbikatı' için Türkiye'de

Azerbaycan Savunma Bakanı 'Efes Tatbikatı' için Türkiye'de

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov'un EFES-2022 Tatbikatı'nı izlemek üzere Türkiye'ye gittiği belirtildi.

Azerbaycan medyasına göre; Savunma Bakanı Zakir Hasanov, EFES-2022 Tatbikatı'nı izlemek üzere Türkiye'ye gitti.

Bakan Hasanov ayrıca, Türkiye Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından düzenlenen bir sergiyi de ziyaret edecek.

Doğanbey Tatbikat Bölgesi'nde 20 Mayıs-9 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen tatbikata 13'ü fiili birlikle olmak üzere 37 ülkeden binden fazla müttefik personel ve toplam 10 binden fazla personel katılıyor.

EFES-2022 Tatbikatı Savunma Sanayi Sergisi, 9 Haziran'a kadar açık kalacak.

News Code 1902680
https://tr.mehrnews.com/news/1902680/

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