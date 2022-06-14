Paşinyan'dan İran açıklaması

Armenpress’in aktardığına göre Başbakan Paşinyan Al Jazeera'ya verdiği röportajda, Ermenistan’ın dört komşusu ve onlardan ikisi ile (Gürcistan ve İran) çok iyi ilişkileri olduğunu vurguladı.

Paşinyan, “Azerbaycan ile de iyi ilişkileri olan İran bizim için dost bir ülkedir. Biz ise asla Azerbaycan ile iyi ilişkileri olan ülkelerle iyi ilişkiler kurmama niyetinde değiliz. İran ile çok yakın ilişkilerimiz var” dedi.

Ermenistan’ın İran ile iletişimi geliştirmek için çalıştığını ve Ermenistan’ın Gürcistan ile sınırı İran sınırına bağlayan Kuzey-Güney adı verilen stratejik bir otoyolun inşa etme sürecinde olduğunu vurgulayan Paşinyan, “Bu program sonucunda İran ile ekonomik ilişkilerimizin gelişeceğini umuyoruz” ifadelerini kullandı.