Haşdi Şabi'nin askeri geçit törenine İran Büyükelçisi de katıldı

Irak medyası, Haşi Şabi güçlerinin, örgütün kuruluşunun 8. yıldönümünde bu sabah Diyala vilayetinde askeri geçit töreni düzenlediğini bildirdi.

Törene Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin yanı sıra Savunma Bakanı Cuma İnad, İçişleri Bakanı Osman Ganimi, Haşdi Şabi Komitesi Başkanı Falih el-Feyyad, İran'ın Bağdat Büyükelçisi Muhammed Kazım Al-ı Sadık ve bazı ülkelerin büyükelçileri katıldı.

Askeri geçit töreninde insansız hava araçları (İHA) da dahil olmak üzere çeşitli silah ve teçhizatlar sergilendi.

Yüksek Dini Merci Ayetullah Seyyid Ali Sistani'nin Haziran 2014'te verdiği fetva üzerine Haşdi Şabi güçleri kurulmuştur.

Haşdi Şabi, 2016 yılında çıkarılan bir yasa ile Irak Silahlı Kuvvetleri'nin bir parçası olmuştu.