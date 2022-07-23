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23 Tem 2022 12:34

Haşdi Şabi'nin askeri geçit törenine İran Büyükelçisi de katıldı

Haşdi Şabi'nin askeri geçit törenine İran Büyükelçisi de katıldı

Haşdi Şabi güçleri bugün kuruluşunun 8. yıldönümünde askeri geçit töreni düzenledi. Törene İran'ın Bağdat Büyükelçisi Muhammed Kazım Al-ı Sadık da katıldı.

Irak medyası, Haşi Şabi güçlerinin, örgütün kuruluşunun 8. yıldönümünde  bu sabah Diyala vilayetinde askeri geçit töreni düzenlediğini bildirdi.

Törene Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin yanı sıra Savunma Bakanı Cuma İnad, İçişleri Bakanı Osman Ganimi, Haşdi Şabi Komitesi Başkanı Falih el-Feyyad, İran'ın Bağdat Büyükelçisi Muhammed Kazım Al-ı Sadık ve bazı ülkelerin büyükelçileri katıldı.

Haşdi Şabi'nin askeri geçit törenine İran Büyükelçisi de katıldı

Askeri geçit töreninde insansız hava araçları (İHA) da dahil olmak üzere çeşitli silah ve teçhizatlar sergilendi.

Yüksek Dini Merci Ayetullah Seyyid Ali Sistani'nin Haziran 2014'te verdiği fetva üzerine Haşdi Şabi güçleri kurulmuştur.

Haşdi Şabi, 2016 yılında çıkarılan bir yasa ile Irak Silahlı Kuvvetleri'nin bir parçası olmuştu.

News Code 1903691
https://tr.mehrnews.com/news/1903691/

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