Haşdi Şabi, IŞİD'ın Diyala'ya saldırını başarısız koydu

Sumerria News'un haberine göre, Irak Haşdi Şabi güçleri Diyala vilayetinin kuzeyinde terör örgütü IŞİD'ın saldırısını önledi.

Haşdi Şabi yayınladığı bir bildiride, bir grup terör örgütüü IŞİD kalıntısının Şerwin bölgesindeki bir güvenlik merkezine saldırmayı planlıdığını ancak Haşdi Şabi güçlerince başarısız kaldığını duyurdu.

Haşdi Şabi güçleri 23 Temmuz'da kuruluşunun 8. yıldönümünde Diyala'da askeri geçit töreni düzenlemişti.

Haşdi Şabi bu tören sırasında Irak güçlerinin ürettiği İHA güdüm ve kontrol sistemlerini de görücüye çıkarmıştı.