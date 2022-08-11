İran'da korona hastalığından iyileşenlerin sayısı arttı

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 84 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 7 bin 396 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 142 bin 738'e , vaka sayısı ise 7 milyon 459 bin 175'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 1469'unun durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 7 milyon 140 bin 272'ye ulaştı." ifadesi kullanıldı.