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10 Ağu 2022 15:11

İran'da koronavirüs salgını ile ilgili son gelişmeler

İran'da koronavirüs salgını ile ilgili son gelişmeler

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı.

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 90 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 5 bin 635 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 142 bin 654'e, vaka sayısı ise 7 milyon 451 bin 779'a çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 1471'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 7 milyon 130 bin 735'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.

News Code 1904057
https://tr.mehrnews.com/news/1904057/

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