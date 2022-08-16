  1. Kültür
16 Ağu 2022 11:49

İran'da 8. Uluslararası Şems ve Mevlana Konferansı düzenlenecek

İran'da 8. Uluslararası Şems ve Mevlana Konferansı düzenlenecek

Uluslararası Şems ve Mevlana Konferansı 29-30 Eylül 2022 tarihlerinde İran'ın Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Hoy kentinde yapılacak.

İran medyasına göre 8. Uluslararası Şems ve Mevlana Konferansı 29-30 Eylül 2022 tarihlerinde Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Hoy kentinde yapılacak.

"Mevlana Celaleddin Rumi" ve "Şems-i Tebrizi" konulu konferansa Türkiye’den de araştırmacıların katılması bekleniyor.

İran’da 29 Eylül, Şems-i Tebrizi'yi Anma Günü olarak İran takviminde kendine yer bulmuştur.

Şems-i Tebrizi’nin, Konya’yı terk ettikten sonra Türkiye sınırına yakın bulunan Hoy’a dönüp burada vefat ettiğine dair bazı rivayetler var. Şemseddin veya Şems-i Tebrizi lakaplı Muhammed bin Ali bin Melikdad Tebrizi, Mevlana'nın hocası ve ilham kaynağı olarak tanınıyor.

News Code 1904175
https://tr.mehrnews.com/news/1904175/

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