İran'da 8. Uluslararası Şems ve Mevlana Konferansı düzenlenecek

İran medyasına göre 8. Uluslararası Şems ve Mevlana Konferansı 29-30 Eylül 2022 tarihlerinde Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Hoy kentinde yapılacak.

"Mevlana Celaleddin Rumi" ve "Şems-i Tebrizi" konulu konferansa Türkiye’den de araştırmacıların katılması bekleniyor.

İran’da 29 Eylül, Şems-i Tebrizi'yi Anma Günü olarak İran takviminde kendine yer bulmuştur.

Şems-i Tebrizi’nin, Konya’yı terk ettikten sonra Türkiye sınırına yakın bulunan Hoy’a dönüp burada vefat ettiğine dair bazı rivayetler var. Şemseddin veya Şems-i Tebrizi lakaplı Muhammed bin Ali bin Melikdad Tebrizi, Mevlana'nın hocası ve ilham kaynağı olarak tanınıyor.