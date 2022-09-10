Irak'ta Erbain ziyaretçilerine saldırı planı çökertildi

Irak resmi haber ajansı INA'ya göre Haşdi Şabi Örgütü, Anbar vilayetinde teröristlerin Erbain ziyaretçilerine saldırı planının çökertildiğini duyurdu.

Haşdi Şabi, Erbain ziyaretçilerini hedef alacak herhangi bir saldırıyı etkisiz hale getirmek için tetikte olduğunu bildirdi.

Erbain nedir?

Erbain (kırkıncı gün); hicri takvime göre Safer ayının 20’isi Hz. İmam Hüseyin’in (a.s) Erbain günüdür. Hz. İmam Hüseyin ve yarenlerinin hicretin 61. yılında Kerbela’da şehit edilişlerinin üzerinden kırk gün geçmesi temsil edilmektedir.

Irak'ta Erbain gününde yürüyüş etkinliği ve çeşitli matem merasimleri düzenleniyor.