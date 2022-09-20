Gana'da maymun çiçeği virüsü: 4 kişi hayatını kaybetti

Gana Sağlık Hizmetleri (GHS) Halk Sağlığı Hekimi Dr. Henry Nagai, ülkenin 38 bölgesinde 535 şüpheli vaka görüldüğünü açıkladı.

Ülkede bugüne kadar 4 kişinin virüsten hayatını kaybettiğini kaydeden Nagai, vaka sayısının 84'e yükseldiğini ifade etti.

Nagai, ülkede virüsün yayılmaya devam ettiğini işaret ederek, halka "salgına karşı daha dikkatli olunması" çağrısında bulundu.

Gana'da ilk olarak, Upper East Vilayeti Sağlık Direktörü Dr. Emmanuel Kofi Dzotsi, 1 Ağustos'ta, maymun çiçeği virüsü taşıyan bir hastanın 26 Temmuz'da hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Maymun çiçeği virüsü

Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere 2'ye ayrılıyor.

Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.

TRT Haber