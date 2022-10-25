Reisi "Kazakistan Bağımsızlık Yıldönümü"nü kutladı

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Kazak mevkidaşı Kasım Cömert Tokayev’e ilettiği bir mesajda bu ülkenin “Bağımsızlık Günü”nü kutladı.

Reisi’nin kaleme aldığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Tahran'a yaptığınız ziyarette ve Semerkant'taki Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesindeki ikili görüşmemiz sırasında çok verimli anlaşmalar sağlandı. Bu anlaşmaları gerçekleştirilmeye çalışılıyor.

Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'na (CICA) katılmak için Astana'ya yaptığım ziyeret de Asya'da barış ve güvenliğin sağlanması için bölgesel ilişkilerin önemini vurgulamak ve Kazakistan hükümeti ve halkylla dostluk ve kardeşlik mesajı ilan etmek doğrultusundaydı. İki ülkenin elverişli ve ortak kapasitelerine güvenilerek ve ikili ilişkilerde mevcut imkanlar dikkate alınarak ilişkilerinin seviyesini çeşitli alanlarda daha da geliştirebilmemizden eminim."