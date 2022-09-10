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10 Eyl 2022 12:46

Reisi, Tacikistan Bağımsızlık Günü'nü kutladı

Reisi, Tacikistan Bağımsızlık Günü'nü kutladı

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, “Tacikistan Bağımsızlık Günü” nedeniyle Tacik mevkidaşı İmamali Rahman'a tebrik mesajı yolladı.

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Tacik mevkidaşı İmamali Rahman'a gönderdiği bir mesajda, Tacikistan Bağımsızlık Günü’nü tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Reisi'nin kaleme aldığı mesaj şu şekilde: 

"İran ile Tacikistan arasındaki derin kültürel, dini, tarihi ve dilsel bağları, ilişkilerimizin gelişmesi için güçlü ve uygun zemin sağlamıştır. Aynı zamanda karşılıklı ilişkilerin tüm alanlarda gelişip güçlenmesi ile birlikte iki ülke halkının çıkarları doğrultusunda her zamankinden daha fazla dayanışmaya şahit olmayı temenni ediyorum."

News Code 1904692
https://tr.mehrnews.com/news/1904692/

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