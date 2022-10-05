Emir Abdullahiyan İtalyan mevkidaşı ile İran'ı görüştü

İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Emir Abdullahiyan ile Luigi Di Maio arasında gerçekleşen görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra İran’daki son gelişmeler, Viyana’da yapılan nükleer müzakerelerin son durumu ile bölgesel ve uluslararası meseleler ele alındı.

Bu görüşmede Emir Abdullahiyan, İtalya’ya gerçekleştirdiği son ziyaretine değinerek, “Roma ziyaretinde sağlanlanan anlaşmalarla Tahran-Roma ilişkilerinin yeni yol haritasını çok iyi şekilde anlatabildik.” dedi.

İki ülke arasındaki mevcut anlaşmaların uygulanmasının devam ettiğini kaydeden Emir Abdullahiyan, “İran olarak İtalya ile tarihi ve dostane ilişkilerin geliştirilmesine de önem veriyoruz.” ifadesini kullandı.

Emir Abdullahiyan, ülkedeki son gelişmelerle ilgili olarak, şunları kaydetti:

“İran demokrasiye olan tüm inancıyla, her zaman halkın barışçıl taleplerini dikkate almıştır. Son olaylarda, özellikle Zahidan ve İran'ın batısında yabancı destekli teröristler ve ajanlar insanların barışçıl mitingini şiddet olayları ile kaosa çevirerek, masum insanları, polis ve güvenlik güçlerini katletti. Siyasi anlayışa sahip büyük İran halkı bir kez daha dış mihrakların ülkenin siyasi bağımsızlığına, toprak bütünlüğüne ve ulusal egemenliğine zarar vermesine müsaade etmedi."

Mahsa Amini dosyasının İran yasaları kapsamında adil bir şekilde takip edildiğini vurgulayan Emir Abdullahiyan, “Bazı Avrupalı yetkililerin son olaylardaki tutumları ve müdahaleci yaklaşımlarından memnun değiliz. Avrupa Birliği çifte standart ve aceleci sonuçla pervasızca hareket etmeye çalışırsa İran’a da karşılıklı olarak yanıt verecektir.” diye konuştu.

İtalya Dışişleri Bakanı da görüşmede, “İran ile ilişkilere önem veriyoruz ve İran'ın nükleer anlaşmaya dönüş müzakerelerindeki çabalarını güçlü biçimde destekliyoruz.” dedi.