Emir Abdullahiyan, AB Yüksek Temsilcisi Borrell ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile görüştü.

Görüşmede yaptırımların kaldırılmasına yönelik yapılan müzakerelerin yanı sıra, ikili ilişkiler ve İran'daki son olaylar ele alındı.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan Borrell'in tüm tarafların anlaşmadaki yükümlülüklerine dönmesi konusunda yaptığı çabalarını takdir ederek, "ABD tarafından yapılan bazı çelişkili medya açıklamalarına rağmen artık anlaşmaya varma adımları doğru yolda ilerliyor ve bu bağlamda Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın teknik yöndeki işbirliğini memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

Emir Abdullahiyan ayrıca, İran'ın ve Şehit Süleymani'nin Irak'ta ve Suriye'de IŞİD'le mücadele konusundaki rolüne ve bunun sonucunda Avrupa'nın kendi kıtasındaki güvenlikten yararlandığına dikkat çekti.

Rusya ile ilişkilerine değinene Emir Abdullahiyan, "Rusya ile savunma alanında işbirliğne sahibiz. Ancak Ukrayna savaşı ile ilgili politikamız, savaşan taraflara silah göndermek değil, savaşı durdurmak ve insanların yerinden edilmesine son vermektir" ifadesini kullandı.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de, görüşmeler yolunda kaydedilen ilerlemelerden ve İran ile UAEA arasındaki işbirliğinden memnuniyet duyduğunu dile getirerek, "İran ile ABD arasında mahkumların takasına ilişkin anlaşma önemli bir konu ve biz bunu bir anlaşmaya varmak için ileriye doğru bir adım olarak görüyoruz" dedi.

Borrell ayrıca İran'ın içişlerine müdahale etme niyetinde olmadıklarını vurguladı.