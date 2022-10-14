İran'dan kargaşa çıkaranları savunan Macron'a sert tepki

Nasır Kenani, Emmanuel Macron’un açıklamalarını, ülkenin “iç işlerine müdahale" ve "şiddeti teşvik" olarak niteleyerek kınadı.

Kenani, “Fransız hükümetinin, kargaşacılar ve kaosçılarla mücadele eden İranlı güvenlik güçlerini kınarken Fransa'daki petrol ve gaz sektöründeki işçi grevlerini bitirmek için güç kullanacakları tehdidinde bulunması şaşırtıcıdır.” dedi.

Fransa'nın tutumunu "iki yüzlülük" olarak tanımlayan Nasır Kenani, "Bu durum, insan hakları iddiasında bulunan birçok Batılı hükümetin sözlüğündeki insan haklarının, siyasi hedeflere ulaşmak ve diğer ülkelerin iç işlerine müdahale etmek için bir oyuncak ve araçtan başka bir şey olmadığını bir kez daha kanıtlıyor.” ifadelerinnde bulundu.