Emir Abdullahiyan'dan İran'ın iç işlerine karışan AB'ye itiraz

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Emir Abdullahiyan, Twitter'den yaptığı bir paylaşımda Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ile telefon görüşmesi yaptığını bildirdi.

Emir Abdullahiyan'ın paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Bu görüşmede karşılıklı saygı ve çıkarların ilişkilere hakim olması konusunda anlaştık. Şiddet ve teröre karşı çıkılması gerektiği konusunda hemfikirdik.

Avrupa'nın İran'ın içişlerine müdahalesine itiraz ettim. AB'nin kısıtlayı eylemde bulunması takdirde, karşılık vereceğimizi söyledim."