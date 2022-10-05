Milli Gazete'de yer alan habere göre Saadet Partisi GİK Üyesi Doç. Dr. Necmettin Çalışkan, İran’da yaşanan Mahsa Amini olaylarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Mahsa Amini’nin ölümüyle meydana gelen olayların beraberinde çıkan iç karışıklığın perde arkasına dikkat çeken Necmettin Çalışkan, objektif olmak gerektiğine vurgu yaptı.
Necmettin Çalışkan, “İran olaylarını tarafsız ve objektif bir yaklaşımla ele almak gerekiyor. İran’ı insafsızca eleştirmek, Batı’nın tezgâhıdır” dedi.
İran'daki olaylara ilişkin açıklama yapan İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei, yaşananlardan ABD ve Siyonist İsrail'i sorumlu tutmuştu.
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