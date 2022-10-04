Biden'ın İran jestine Tahran'dan tepki

Kenani Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımda, "Dünya kamuoyu yıllardır Filistin, Afganistan, Irak, Yemen, Libya, Suriye ve hatta ABD'de Amerikan insan haklarının gerçek yüzüne tanık oluyor." dedi.

Nasır Kenani'nin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Bay Joe Biden'ın insani jest yapmadan önce ülkesinin insan hakları sicili hakkında biraz düşünmesi daha iyi olurdu, gerçi ikiyüzlülük düşünme gerektirmez.

ABD Başkanı'nın insanlığa karşı suçun net bir örneği olan ve Washinton yönetmi tarafından İran ulusuna yönelik uygulanan eşi benzeri görülmemiş yıkıcı yaptırımlardan endişe duyması daha iyi olurdu."

Daha önce Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, ABD'li yetkililerin İranlı kadın Mahsa Amini'nin ölümüyle ilgili iddialarına tepki göstererek, ABD'nin timsah gözyaşı döktüğünü söylemişti.