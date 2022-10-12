İran ve Türkiye arasında görüşme: Göç sorunu ele alındı

2022 Viyana Göç Konferansı’na katılmak üzere Avusturya’da bulunan İran Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri Genel Müdürü Alirıza Mahmudi, Türkiye İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürü Savaş Ünlü ile görüştü.
Tahran-Ankara ilişkilerinin ele alındığı görüşmede, göç sorunu ile iki ülkeyi ilgilendiren hususlar masaya yatırıldı.
İran’da Afgan göçmenlere sunulan hizmetler hakkında Türk yetkiliye bilgi veren Mahmudi, uluslararası kuruluşlardan yardım gelmemesine rağmen İran’ın sığınmacılara desteğinin sürdüğünü aktardı.
Görüşmede İran-Türkyie konsolosluk toplantısının bir sonraki turunun düzenlenmesi de ele alındı.
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