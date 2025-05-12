Meryem Mirzahani ve Kadın Matematikçiler Günü

Bugün, batematik tarihine damga vuran İranlı kadın Meryem Mirzahani’nin doğum günü (12 Mayıs), Dünya Kadın Matematikçiler Günü olarak kutlanmaktadır.

Maryam Mirzahani, 1977 yılında Tahran, İran’da doğdu. Akademik olarak mütevazı bir başlangıca sahipti. Hatta ilkokul öğretmenlerinden biri, onun matematikte özel bir yetenek göstermediğini belirtmişti. Ancak lise yıllarında büyük bir çıkış yaptı. İran Ulusal Matematik Olimpiyatları’nda ödüller kazandı ve bu başarıları sayesinde geleneksel üniversite giriş sınavlarına girmeden eğitimine devam etme hakkı elde etti.

Ardından Şerif Teknoloji Üniversitesi’ne başladı. Üniversite yıllarında, Uluslararası Matematik Olimpiyatları’nda altın madalya kazanan ilk İranlı kadın oldu. Daha sonra, iki altın madalya kazanan ve ilk İranlı olarak adını tarihe yazdırdı.

1999 yılında matematik alanında lisans diplomasını aldı. Lisans yıllarında, Issai Schur’un teoremlerinden biri üzerine yaptığı kanıt sayesinde Amerikan Matematik Derneği’nden övgü aldı. Bu başarısının ardından Harvard Üniversitesi’nden yüksek lisans ve doktora daveti aldı. 2004 yılında Harvard Üniversitesi’nden matematik doktorasını tamamladı.

Doktorasını aldıktan sonra, Princeton Üniversitesi’nde profesör olarak çalışmaya başladı. Burada 2008 yılına kadar görev yaptı. Bu dönemde, Çek bilim insanı ve matematikçi Jan Vondrák ile tanıştı ve evlendi. Çiftin Anahita adında bir kızları oldu.

2009 yılında Stanford Üniversitesi’nde profesörlük pozisyonu aldı.

Karmaşık geodezik yüzeylerin dinamikleri üzerine yaptığı çalışmalar, matematik dünyasında büyük yankı uyandırdı. 2014 yılında bu çalışmaları sayesinde Fields Madalyası elde etti.

Maryam Mirzahani, bu ödülü kazanan ilk kadın ve ilk İranlı matematikçi olarak tüm dünyada büyük yankı uyandırdı.

2016 yılında, kanserden hayatını kaybetti. Ancak hayatı ve bilimsel başarıları yalnızca matematik dünyasında derin bir etki yaratmakla kalmadı, aynı zamanda matematikteki yeni nesil kadınlara da ilham verdi.