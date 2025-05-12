Pezeşkiyan, sözde insan hakları savunucusu devletleri eleştirdi

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Kızılay Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, insan hakları savunucusu olduğunu iddia eden ülkelerin tutumunu eleştirerek, ''Onlar Bomba ve füzelerle masum insanları toprağa gömüyorlar ve aynı zamanda barış, insan hakları ve özgürlükten bahsediyorlar.'' dedi.

Pezeşkiyan, ''Bu bir felakettir; Bazı insanlar güzel kıyafetler giyip insanlıktan bahsediyor. Bunu (felaketi) izleyen uluslararası toplum susuyor; Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer iddia sahibi kuruluşlar bu suçları görüyorlar ama yine de suçluyu destekliyorlar. Bugün kimin gerçekten masum insanların yanında olduğunu, kimin masumların üzerine bombalar yağdırdığını görüyoruz.'' ifadelerini kullandı.