Erakçi, Abu Dabi'de BAE’li mevkidaşı ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Abu Dabi'yi ziyareti kapsamında dün akşam Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed Al Nahyan ile bir araya geldi.

İki ülke arasındaki çeşitli alanlardaki ilişkilerin son durumu ele alınan bu görüşmede taraflar, bölgesel gelişmeleri gözden geçirirken, bölgedeki güvenlik ve istikrarı güçlendirmek amacıyla iki ülke arasındaki işbirliği ve koordinasyonun daha da artırılmasının gerekliliğine vurgu yaptılar.

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Gazze ve Batı Şeria'daki Filistinli Müslümanların soykırımı ve katledilmesinin devam etmesinden, ayrıca Siyonist rejimin Lübnan, Suriye ve Yemen'e yönelik saldırı ve terörist eylemlerinden derin üzüntü duyduğunu belirterek, işgalci rejimin yayılmacı tutumu ve sürekli hukuk ihlalleriyle mücadele etmenin, bölge ve İslam ülkeleri tarafından ciddi bir şekilde ele alınması gerektiğini ifade etti.

Bu görüşmede ayrıca, İran ile ABD arasındaki dolaylı müzakerelerin süreci ele alındı.