Dışişleri Bakanı Erakçi'den BAE'ye önemli ziyaret

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi ve beraberindeki heyetin Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) Abu Dabi kentine ulaştığını duyurdu.

Bekayi'ye göre BAE Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Şeyh Abdullah bin Zayid Al Nahyan ve BAE Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur bin Zayid Al Nahyan ile bir araya gelecek. Erakçi BAE'li yetkililerle ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunacak.