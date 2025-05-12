Mesut Barzani'den 'PKK'nin fesih kararı' açıklaması

Irak'taki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani, PKK'nin bugün yaptığı açıklamada duyurduğu fesih ve silah bırakma kararına ilişkin, "sürecin başarısını tam anlamıyla desteklediklerini" belirtti.

Barzani, PKK'nin fesih ve silah bırakma kararına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Mesud Barzani, "Türkiye'de tarafların barış ve çözüm süreci için olumlu tavır içinde olmaları ve çözüm doğrultusunda olumlu adım atmaları mutluluk vericidir" ifadelerini kullandı.

PKK'nin bir dizi karar aldığını belirten Barzani, "Bu sürecin iyi bir netice vermesini, bölgenin ve tüm tarafların çıkarına ve hayrına olmasını diliyoruz. Bu sürecin başarısını tam anlamıyla desteklediğimizi ilan ediyoruz" ifadelerine yer verdi.